Глава минюста Украины раскрыл планы по привлечению в ВСУ тысяч заключенных

Власти Украины планируют, что в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) удастся привлечь около 15 тысяч человек. Об этом в интервью газете Financial Times сообщил министр юстиции страны Денис Малюська.

Он объяснил, что такое пополнение в ВСУ ожидается благодаря подписанному президентом Владимиром Зеленским закону о добровольной мобилизации заключенных. На первом этапе планировалось, что в армию Украины вступят около 5 тысяч осужденных, но «в лучшем случае» это число может вырасти втрое. Малюська отметил, что командиры ВСУ уже посещали колонии и тюрьмы в поисках солдат.

По последним данным, из украинских мест лишения свободы выпустили 2 872 человека, которые заявили о желании присоединиться к ВСУ. Всего прошения об этом подали 5 196 заключенных, но 368 осужденным уже отказали из-за несоответствия по здоровью.

Малюська заявил, что первых выпущенных на свободу уже отправили в учебные центры, где они будут проходить подготовку не менее двух месяцев. Их собираются отправить на передовую к концу лета, заключил министр.

Накануне украинское издание «Судебно-юридическая газета» писало, что в ВСУ уже создали батальон из осужденных, который насчитывает от 400 до 800 военных. Батальон получил название «Характерники».

17 мая Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации осужденных. Он предусматривает, что во время проведения мобилизации или действия военного положения к лицам, отбывающим наказание в виде ограничения свободы или лишения свободы на определенный срок, судом может быть применено условно-досрочное увольнение (УДО) для прохождения военной службы за контрактом.

Ранее власти Херсонской области уже сообщали о заключенных, которые воюют в рядах ВСУ.