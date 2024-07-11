Канада выделит Украине новый пакет военной помощи

Власти Канады намерены предоставить Украине пакет военной помощи в размере 500 млн канадских долларов ($367 млн). Об этом сообщила газета National Post.

Отмечается, что о новом пакете помощи объявит премьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите НАТО в Вашингтоне. Подробностей военной помощи не уточняется.

Издание также отмечает, что Трюдо должен лично встретиться в США с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Высокопоставленный чиновник в правительстве Канады также сообщил изданию, что североамериканское государство приложит большие усилия для подготовки украинских пилотов к эксплуатации истребителей.

До этого стало известно, что в течение следующего года НАТО предоставит Украине на военные нужды как минимум €40 млрд. Такое решение было принято по итогам саммита альянса в Вашингтоне. Эти средства названы «минимальным базовым финансированием» для обеспечения «устойчивого уровня помощи в сфере безопасности».

Ранее сообщалось, что НАТО создаст миссию по содействию безопасности Украины.