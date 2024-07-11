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Стали известны подробности о попытке ВСУ атаковать район в Подмосковье

Shot: жители Ступино услышали два взрыва от уничтожения беспилотника

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Inna Varenytsia/REUTERS

Примерно в 60 км к югу от Москвы местные жители услышали громкий взрыв примерно в 4:50 11 июля. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев, они успели сфотографировать уничтоженный в небе над Ступинским районом беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они рассказали журналистам, что слышали два хлопка такой силы, что затряслись стекла в окнах домов и сработала сигнализация у стоящих во дворе автомобилей.

О попытке ВСУ атаковать Подмосковье сообщал мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Этой же ночью два украинских беспилотника сбили над Клинцовским и Суражским районами Брянской области. Пострадавших и повреждений в результате атаки нет.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об атаке дрона ВСУ на город Грайворон. Он рассказал, что в результате сброса двух взрывных устройств были повреждены два автомобиля, также произошло аварийное отключение электричества на одной из улиц Грайворона, в селах Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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