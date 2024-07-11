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Объекты инфраструктуры под Запорожьем получили повреждения в ходе взрывов

В Запорожской области взрывы разрушили объекты инфраструктуры

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Liu Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Утром 11 июля в подконтрольной Киеву части Запорожской области произошли взрывы, которые повредили инфраструктурные объекты. О разрушениях в своем Telegram-канале сообщил назначенный украинскими властями глава региональной администрации Иван Федоров.

«Поступили... сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Какие именно объекты получили повреждения — не уточняется. По словам Федорова, инфраструктура была атакована посредством беспилотников, РСЗО, артиллерии и авиации.

10 июля координатор николаевской ячейки пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев рассказал о нанесении ударов по позициям украинских войск в населенных пунктах Малая Токмачка и Новоданиловка в Запорожской области.

В Малой Токмачке, по информации подполья, ВСУ ремонтировали военную технику, используя для этого труд заключенных, а в лесу, который находится в середине Новоданиловки, по словам Лебедева, украинские войска прятали танки и топливо. Кроме того, там же находился некоторый воинский контингент.

Ранее стало известно, что российская артиллерия уничтожила командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении.

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Операция на Украине
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