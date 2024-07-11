Украинские войска, находящиеся в населенном пункте Новоселовка Первая на Покровском направлении в Донецкой народной республике (ДНР), фактически оказались в «клещах». Об этом со ссылкой на силовые структуры ДНР сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, оказавшаяся в клещах группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится в сложном положении. В связи с этим украинские солдаты традиционно пытаются покинуть населенный пункт небольшими группами.

До этого министерство обороны России заявило, что ВСУ за сутки потеряли более 500 военных в ДНР. Противник также потерял боевую машину пехоты Marder, два автомобиля и две 122 мм гаубицы Д-30.

10 июля глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы России успешно продвигаются в направлении подконтрольных украинской армии городов Дзержинск (украинское название Торецк) и Нью-Йорк (Новгородское до 2021 года) в Донецкой народной республике.

Ранее Минобороны России сообщило о взятии села в ДНР.