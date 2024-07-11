Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в городском округе Ступино

Средства противовоздушной обороны в Ступинском городском округе Московской области отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, отметил он.

Собянин добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

Ночью два украинских беспилотника сбили над Клинцовским и Суражским районами Брянской области. Пострадавших и повреждений в результате атаки нет.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об атаке БПЛА ВСУ на город Грайворон.

Он рассказал, что в результате сброса двух взрывных устройств были повреждены два автомобиля, также произошло аварийное отключение электричества на одной из улиц Грайворона, в селах Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.