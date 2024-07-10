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Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Минобороны: над Белгородской областью перехвачен БПЛА самолетного типа

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Evgeniy Maloletka/AP

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью украинский беспилотник. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать объекты на территории России с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа. Около 20:30 мск дежурные средства ПВО перехватили дрон противника над Белгородской областью и уничтожили его.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что общее число пострадавших при обстреле города Шебекино со стороны ВСУ достигло девяти человек.

10 июля в Шебекино артиллерийский снаряд попал в многоквартирный дом.

Незадолго до этого российские средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Белгородской и Воронежской областями.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о ходе создания зоны безопасности для Белгорода.

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