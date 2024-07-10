Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью украинский беспилотник. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать объекты на территории России с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа. Около 20:30 мск дежурные средства ПВО перехватили дрон противника над Белгородской областью и уничтожили его.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что общее число пострадавших при обстреле города Шебекино со стороны ВСУ достигло девяти человек.

10 июля в Шебекино артиллерийский снаряд попал в многоквартирный дом.

Незадолго до этого российские средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Белгородской и Воронежской областями.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о ходе создания зоны безопасности для Белгорода.