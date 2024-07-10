Российский генерал назвал Зеленского узурпатором

Владимир Зеленский узурпировал власть на Украине, оставаясь в данный момент фактически никем. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов, передает телеканал »Россия 1».

«Вообще Зеленский сам по себе, в принципе, никто. Я командир спецназа «Ахмат». У меня, скажем, есть полномочия, есть документ, который подтверждает это. А Зеленский кто такой? Зеленский — это человек, который узурпировал власть на территории Украины, убил украинский народ», — заявил Алаудинов.

По мнению генерала, никто в данный момент на Украине не поддерживает Зеленского кроме тех, кто является его ближайшим окружением и его «хозяевами на Западе».

До этого генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что бойцы ВСУ при малейшей возможности делают все, чтобы сдаться в плен.

Ранее трое солдат ВСУ сдались в плен под Красногоровкой в ДНР.