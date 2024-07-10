Обвиняемому в даче взятки по делу Кузнецову продлили срок ареста

Обвиняемому в даче взятки предпринимателю Леве Мартиросяну продлили арест по делу бывшего главного кадровика Министерства обороны России Юрия Кузнецова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента из зала суда.

«Ходатайство следователя удовлетворить», — огласил решение судья Борис Сафарин.

Таким образом, Лева Мартиросян останется в СИЗО как минимум до 12 октября.

До этого стало известно, что бывшему главному кадровику министерства обороны Юрию Кузнецову дали взятку в виде дома и участка.

Взятку генерал-лейтенанту передал предприниматель из Краснодара Лева Мартиросян, который также находится под следствием по делу.

По данным следствия, в период с 2021 по 2023 год Кузнецов, находясь в должности начальника 8-го управления Генштаба ВС РФ, брал взятки от представителей коммерческих организаций за определенные действия в их пользу.

Ранее Кузнецова поместили в камеру от 8 до 12 квадратных метров.