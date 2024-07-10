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В США признали успехи России в зоне СВО на Украине

WNP: американские военные признали, что Россия добилась успехов в подавлении GPS

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Денис Абрамов/РИА «Новости»

Вооруженные силы России сумели достичь серьезных успехов в снижении эффективности западного оружия в зоне спецоперации на Украине, из-за чего США пришлось отказаться от поставок некоторых боеприпасов. Об этом пишет польское издание WNP.

«Русские выводят из строя системы наведения ракет, предоставленные Украине США, и легко их побеждают. Польша также может ощутить на себе последствия этого», — говорится в материале.

По данным WNP, до этого российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) значительно снижали эффективность. В частности, ракет GMLRS для HIMARS, а также снарядов M982 Excalibur.

Как пишет издание, в результате Вашингтон перестал отправлять эти ракеты Украине и это касается не только оружия. Также ненадежными стали и системы слежения.

Незадолго до этого сообщалось, что российские войска постепенно адаптируют средства РЭБ для перехвата высокоточных боеприпасов. Также стало известно, что в будущем ВС РФ смогут чаще перехватывать ракеты ATACMS и Storm Shadow.

Ранее в России успешно испытали необычную систему ПВО.

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