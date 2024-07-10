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Залужный приступил к работе послом Украины в Великобритании

«УП»: Залужный приступил к работе послом Украины в Великобритании

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный приступил к работе в должности посла Украины в Великобритании. Об этом сообщает «Украинская Правда».

«Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 июля начал работу в должности посла в Великобритании…», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в среду у Залужного был первый рабочий день в Лондоне.

До этого сообщалось, что Залужный 3 июля уехал в Великобританию и вскоре приступит к выполнению полномочий посла страны в Лондоне.

Залужного уволили с поста главнокомандующего 8 февраля 2024 года. Его место занял командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Причина отставки не называлась, но в тот момент на Украине происходил конфликт между военными и политиками, обвиняющими друг друга в провалах на фронте. В СВР России заявляли, что западные страны рассматривают кандидатуру Залужного на замену украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Ранее опрос показал, что Залужный в 2024 году выиграл бы президентские выборы на Украине.

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