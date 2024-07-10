Алаудинов рассказал о желании украинских военных сдаваться в плен

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при малейшей возможности делают все, чтобы сдаться в плен. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».

«При малейшей возможности они делают все для того, чтобы остаться в живых», — рассказал командир спецназа.

Алаутдинов добавил, что ВСУ в большинстве своем формируют люди, которых «насильно мобилизуют». Командир «Ахмата» отметил, что бойцов без особой подготовки и оснащения забрасывают на передовую.

Алаутдинов пояснил, что когда украинские бойцы пытаются сдаться в плен, их командование делает все для того, чтобы они не дошли до российских позиций.

В июне пленный военнослужащий 122-й бригады территориальной обороны рассказал, что украинские командиры отправляют на линию фронта на Авдеевском направлении необученных мобилизованных для разведки обстановки. Боец подчеркнул, что военнослужащих на фронт как «расходный материал», для принятия основного удара.

Ранее трое солдат ВСУ сдались в плен под Красногоровкой в ДНР.