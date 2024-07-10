Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США разместят гиперзвуковое оружие в Германии

США начнут размещение гиперзвукового оружия в Германии в 2026 году

close
100%
Al Drago/Reuters

В Пентагоне сообщили, что Соединенные Штаты приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, включая гиперзвуковое оружие в 2026 году. Заявление приводит РИА Новости.

«Соединенные Штаты начнут эпизодическое развертывание средств дальнего ведения огня своей оперативной группы в Германии в 2026 году», — говорится в сообщении Минобороны США.

Отмечается, что в будущем они будут размещены там на постоянной основе. Речь идет о размещении ракет SM-6, Tomahawk, а также гиперзвукового оружия.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен создать логистические хабы в восточноевропейских странах альянса для ускорения поставок оружия Украине. Он отметил, что лидеры стран блока на саммите в Вашингтоне должны одобрить весомый пакет помощи Украине. По словам генсека НАТО, в новый пакет среди прочего должно войти создание командования для координации поставок оружия Киеву, а также обучение украинских солдат.

Ранее в Эстонии сравнили НАТО с гольф-клубом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами