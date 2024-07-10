США разместят гиперзвуковое оружие в Германии

В Пентагоне сообщили, что Соединенные Штаты приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, включая гиперзвуковое оружие в 2026 году. Заявление приводит РИА Новости.

«Соединенные Штаты начнут эпизодическое развертывание средств дальнего ведения огня своей оперативной группы в Германии в 2026 году», — говорится в сообщении Минобороны США.

Отмечается, что в будущем они будут размещены там на постоянной основе. Речь идет о размещении ракет SM-6, Tomahawk, а также гиперзвукового оружия.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен создать логистические хабы в восточноевропейских странах альянса для ускорения поставок оружия Украине. Он отметил, что лидеры стран блока на саммите в Вашингтоне должны одобрить весомый пакет помощи Украине. По словам генсека НАТО, в новый пакет среди прочего должно войти создание командования для координации поставок оружия Киеву, а также обучение украинских солдат.

Ранее в Эстонии сравнили НАТО с гольф-клубом.