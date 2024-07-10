Украину не пригласят в НАТО на саммите в Вашингтоне

Украину не будут приглашать в НАТО на текущем саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, передает ТАСС.

«Я не думаю, что будет какое-то приглашение по итогу саммита в этом году, но все остальное будет говорить о таком будущем», — заявил норвежский премьер.

До этого Стёре заявил, что Осло передаст Киеву шесть истребителей F-16. Он подчеркнул, что начать передачу самолетов Украине планируется уже в текущем году.

Саммит НАТО в Вашингтоне проходит с 9 по 11 июля 2024 года, он посвящен 75-летию альянса. В ходе саммита президент Соединенных Штатов Джо Байден от лица союзников по Североатлантическому альянсу пообещал в ближайшие месяцы предоставить Украине еще десятки тактических и пять стратегических систем противовоздушной обороны и сотни ракет-перехватчиков к ним.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.