Нидерланды закупят боеприпасы для украинских истребителей

В министерстве обороны Нидерландов заявили, что Амстердам решил выделить 300 млн евро на закупку боеприпасов для истребителей F-16, которые отправят Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что эта сумма пойдет в дополнение к 150 млн евро, которые ранее зарезервировали для закупки боеприпасов.

Отмечается, что соответствующее объявление сделал в среду министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс во время саммита НАТО в Вашингтоне.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты и союзники прямо сейчас направляют истребители F-16 Украине, они должны поступить Киеву этим летом.

10 июля министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс, прибывший в США на саммит НАТО, сообщил, что страна предоставит 18 истребителей F-16 для учебного центра в Румынии до конца 2025 года. Он рассказал, что министерство обсудило с компанией Lockheed Martin обучение украинских пилотов управлению F-16, и с этой же целью в Румынии будет создан европейский учебный центр F-16.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.