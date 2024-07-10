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Генсек НАТО пообещал не расширять альянс глобально

Столтенберг: НАТО останется региональным блоком и не будет расширяться глобально

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Ints Kalnins/Reuters

Организация Североатлантического договора (НАТО) останется региональным блоком и не намерена расширяться глобально. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в Совете по международным отношениям в США, его цитирует ТАСС.

При этом Столтенберг отметил, что НАТО сотрудничает со многими государствами, не входящими в состав альянса, среди которых Австралия, Новая Зеландия и Япония. Он объяснил это тем, что проблема мировой безопасности является глобальной, а не региональной.

10 июля Столтенберг подтвердил информацию о том, что Соединенные Штаты перевели несколько своих европейских баз на повышенный уровень боеготовности из-за возможных диверсий. При этом генсек альянса сказал, что НАТО сейчас не видит непосредственной военной угрозы странам — членам альянса со стороны России.

Саммит НАТО в Вашингтоне проходит с 9 по 11 июля 2024 года, он посвящен 75-летию альянса.

Ранее сообщалось, что США выступят с одной просьбой к Зеленскому по саммиту НАТО.

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Саммит НАТО в Вашингтоне
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