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НАТО будет развивать логистику для поставок оружия Киеву

Столтенберг: НАТО намерена создать логистические хабы в Восточной Европе

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Johanna Geron/Reuters

НАТО намерена создать логистические хабы в восточноевропейских странах альянса для ускорения поставок оружия Украине. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на полях саммита альянса в Вашингтоне, чьи слова приводит ТАСС.

«Командование будет размещено в Германии, но также будут созданы логистические хабы в восточной части альянса», — заявил он.

Столтенберг отметил, что лидеры стран альянса на саммите должны одобрить весомый пакет помощи Украине. По словам генсека НАТО, в новый пакет среди прочего должно войти создание командования для координации поставок оружия Киеву, а также обучение украинских солдат.

Саммит НАТО в Вашингтоне проходит с 9 по 11 июля 2024 года, он посвящен 75-летию альянса. В ходе саммита президент США Джо Байден от лица союзников по Североатлантическому альянсу пообещал в ближайшие месяцы предоставить Украине еще десятки тактических и пять стратегических систем противовоздушной обороны и сотни ракет-перехватчиков к ним.

Ранее Столтенберг оценил вероятность военной угрозы со стороны России.

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Саммит НАТО в Вашингтоне
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