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В США обвинили Россию в попытках саботажа в странах НАТО

Блинкен бездоказательно обвинил Россию в попытках диверсий в странах НАТО

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Tobias Hase/Global Look Press

Страны Организации Североатлантического договора (НАТО) в последние месяцы столкнулись с акциями саботажа со стороны России, заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен на одном из мероприятий вашингтонского саммита НАТО. Его слова передает РИА Новости.

«Каждый союзник сфокусирован на том факте, что мы видели атаки в последние месяцы, поджоги, акции саботажа, дезинформацию, киберугрозы», — заявил он, отметив, что это является частью российской стратегией, направленной на подрыв безопасности и единства НАТО.

При этом Россия отрицает причастность к подобного рода действиям.

10 июля агентство Reuters писало, что НАТО хочет поддерживать каналы связи с Российской Федерацией.

В этот же день генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил информацию о том, что Соединенные Штаты перевели несколько своих европейских баз на повышенный уровень боеготовности из-за возможных диверсий.

Саммит НАТО в Вашингтоне проходит с 9 по 11 июля 2024 года, он посвящен 75-летию альянса.

Ранее в Венгрии заявили о нереалистичности вступления Украины в НАТО.

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Саммит НАТО в Вашингтоне
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