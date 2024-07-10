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ВС РФ уничтожили склад ВСУ с фугасами для гранатометов

Лебедев: уничтожен склад ВСУ с фугасами для АГС в Запорожской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

В Запорожской области был уничтожен склад Вооруженных сил Украины с фугасами для автоматических станковых гранатометов (АГС). Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Вместе со складом пострадал сам дом, пикап бандеровцев с установленным пулеметом и четыре АГС», — рассказал подпольщик.

Лебедев добавил, что украинские военные оборудовали склад боеприпасов в сарае частного дома в Малиновке. При этом, по его словам, постройку они заняли без разрешения хозяев.

Также координатор подполья сообщил, что российские войска поразили схрон тяжелой техники ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области. По словам Лебедева, под обстрел попали объекты украинской армии в Малой Токмачке, а также в Новоданиловке.

Подпольщик уточнил, что в лесу, который находится в середине Новоданиловки, бойцы ВСУ прятали танки и топливо. Среди прочего там же находился некоторый воинский контингент.

Незадолго до этого Лебедев рассказал, что ВС РФ поразили склад с боеприпасами в порту Черноморска в Одесской области, куда ВСУ завезли ракеты.

Ранее на видео попал момент уничтожения позиции ВСУ единственным бойцом ВС РФ

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