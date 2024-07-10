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F-16 поступят на Украину этим летом

Блинкен: США и союзники прямо сейчас направляют Украине истребители F-16

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Vadim Ghirda/AP

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты и союзники прямо сейчас направляют истребители F-16 Украине, они должны поступить Киеву этим летом. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что передача истребителей идет из Дании и Нидерландов.

До этого стало известно, что премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что Осло передаст Киеву шесть истребителей F-16.

По его словам, начать передачу истребителей Украине планируется уже в текущем году.

10 июля министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс, прибывший в США на саммит НАТО, сообщил, что страна предоставит 18 истребителей F-16 для учебного центра в Румынии до конца 2025 года. Он рассказал, что министерство обсудило с компанией Lockheed Martin обучение украинских пилотов управлению F-16, и с этой же целью в Румынии будет создан европейский учебный центр F-16. Также Брекелманс напомнил, что Нидерланды пообещали в скором времени направить Украине истребители F-16 и части зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.

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