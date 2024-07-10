Столтенберг оценил степень угрозы НАТО со стороны России

Организация Североатлантического договора (НАТО) сейчас не видит непосредственной военной угрозы странам — членам альянса со стороны России. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического договора Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

Также Столтенберг выразил надежду, что Соединенные Штаты останутся надежным союзником в альянсе вне зависимости от результатов предстоящих президентских выборов.

10 июля сообщалось, что Соединенные Штаты на саммите НАТО в Вашингтоне не предложат Украине членства в военном блоке и попросят Владимира Зеленского не выражать публичного недовольства таким развитием событий, как произошло годом ранее.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные СМИ нагнетают напряженность на фоне саммита НАТО.

Ранее в Белом доме подтвердили выделение €40 млрд Украине cтранами НАТО.