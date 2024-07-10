В подполье сообщили о поражении секретного склада с ракетами в Одесской области

Российские войска поразили склад с боеприпасами в порту Черноморска в Одесской области, куда Вооруженные силы Украины (ВСУ) завезли ракеты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева.

«Прилетело в склад с боекомплектом, куда буквально на днях под строжайшим секретом завезли ракеты», — сказал он.

При этом Лебедев отметил, что какие именно ракеты — уточнить не удалось.

До этого сообщалось, что российские военные при помощи самолетов, беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожили радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей AN/MPQ-46 и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Improved HAWK Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, российские военные уничтожили склады хранения безэкипажных катеров ВСУ, а также нанесли поражение скоплениям военнослужащих и военной техники украинских войск в 131 районе.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.