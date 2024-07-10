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Минобороны заявило, что ВСУ за день потеряли до 600 солдат вокруг Часова Яра

МО: ВСУ за сутки потеряли до 600 военных в зоне ответственности группировки «Юг»

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки до 600 военных в зоне ответственности российской группировки войск «Юг». Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также поразили живую силу и технику 28-й, 31-й, 33-й, 118-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Дылеевки, Григоровка, Красного, Часова Яра, Елизаветовки, Успеновки, Дальнего и Курахово в Донецкой народной республике (ДНР).

Помимо живой силы, украинские войска также потеряли шесть автомобилей, два 152-мм орудия Д-20 и две 105-мм гаубицы М119 американского производства. Кроме того, были уничтожены полевой склад боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав».

9 июля стало известно, что украинская армия за сутки потеряла до 770 военных в зоне ответственности группировки «Юг».

Ранее Минобороны России сообщило о взятии села в ДНР.

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