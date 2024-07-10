Российские военные уничтожили систему ВСУ для обнаружения воздушных целей

Российские военные при помощи самолетов, беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожили радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей AN/MPQ-46 и три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Improved HAWK, производства США, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Кроме того, российские военные уничтожили склады хранения безэкипажных катеров ВСУ, а также нанесли поражение скоплениям военнослужащих и военной техники украинских войск в 131 районе.

Также Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили украинский самолет МиГ-29, а также 55 беспилотных летательных аппаратов, четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS.

Всего с начала проведения специальной военной операции силы РФ уничтожили 627 самолетов, 277 вертолетов, 27496 беспилотников, 545 зенитных ракетных комплексов и другой техники ВСУ.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.