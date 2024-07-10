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В Шебекино местный житель погиб в ходе обстрела ВСУ

Гладков: житель Шебекино погиб в результате удара ВСУ по пятиэтажному дому

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу Шебекино в Белгородской области погиб местный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Случилось самое страшное — погиб один человек. От полученных ран мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи», — рассказал глава области.

По данным Mash, житель Шебекино погиб после того, как ВСУ ударили ракетой «Ураган» по пятиэтажному дому. В настоящее время район, в котором находится здание, перекрыт, и на месте работают оперативные службы.

По словам Гладкова, в результате обстрела города также пострадали шесть мужчин и одна женщина. Все они получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

До этого Гладков сообщал об атаке ВСУ на Грайворон при помощи беспилотников-камикадзе. В результате пострадал один человек.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о ходе создания зоны безопасности для Белгорода.

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Обстрелы Белгородской области
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