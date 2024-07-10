В городе Снигиревке Николаевской области Украины, куда войска страны стягивали технику и личный состав, произошли взрывы. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевской ячейки пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев.

«Сегодня били по местам расположения бандеровцев. В самой Снигиревке военные заняли все дома, владельцы которых бежали от войны... По состоянию на 08:00 10 июля завалы еще разгребаются», — сообщил Лебедев.

По его словам, в результате ударов ВСУ лишились более сотни бойцов, а еще некоторых солдат увозили из Снигиревки на машинах скорой помощи.

Лебедев отметил, что украинские войска несколько месяцев стягивали личный состав и технику в указанный населенный пункт, а также в соседнее село Павловка, которое также подверглось обстрелу.

До этого подпольщик рассказал, что российские военные нанесли удар по району перегрузочного терминала, где хранится военная техника ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее Лебедев сообщал об ударах по предприятию в Кривом Роге.