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ВСУ атаковали Белгородскую область

Гладков: ВСУ атаковали Грайворон Белгородской области двумя дронами-камикадзе

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Антон Вергун/РИА Новости

Украинская армия атаковала город Грайворон с помощью двух дронов-камикадзе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его информации, в результате атаки один человек получил ранение.

В одном из зданий выбиты окна и поврежден фасад. Также выбито окно в одной квартире многоквартирного дома и повреждены четыре легковых автомобиля.

Утром 10 июля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили два беспилотника над Белгородской и Воронежской областями.

В этот же день Гладков рассказал, что жителям Белгородской области выплатили компенсацию за потерянное из-за атак ВСУ имущество. Также Гладков сообщил о восстановлении пострадавшего при атаке беспилотника ВСУ на Прохоровку храма Петра и Павла к 12 июля — православному празднику Петра и Павла. На ремонт храма ушло меньше месяца.

Ранее в Союзном государстве заявили о стягивании сил ВСУ к границе с Белоруссией.

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