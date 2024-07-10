ВСУ атаковали Белгородскую область

Украинская армия атаковала город Грайворон с помощью двух дронов-камикадзе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его информации, в результате атаки один человек получил ранение.

В одном из зданий выбиты окна и поврежден фасад. Также выбито окно в одной квартире многоквартирного дома и повреждены четыре легковых автомобиля.

Утром 10 июля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили два беспилотника над Белгородской и Воронежской областями.

В этот же день Гладков рассказал, что жителям Белгородской области выплатили компенсацию за потерянное из-за атак ВСУ имущество. Также Гладков сообщил о восстановлении пострадавшего при атаке беспилотника ВСУ на Прохоровку храма Петра и Павла к 12 июля — православному празднику Петра и Павла. На ремонт храма ушло меньше месяца.

Ранее в Союзном государстве заявили о стягивании сил ВСУ к границе с Белоруссией.