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ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб на российском авианосце

ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины на авианосце «Адмирал Кузнецов»

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Павел Львов/РИА Новости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила попытку теракта украинских спецслужб на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечены попытки украинских спецслужб по совершению террористических актов на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в городе Мурманске», — говорится в сообщении.

В ЦОС уточнили, что в марте 2024 года на гражданина России 2000 года рождения, проходящего военную службу на авианосце, через мессенджеры WhatsApp и Telegram вышел сотрудник спецслужб Украины, представившийся «Олегом». В ходе телефонных разговоров он склонял российского военного к совершению теракта на корабле, обещая ему обеспечение выезда за границу по поддельным документам и выплату крупного вознаграждения. Кроме того, злоумышленник угрожал россиянину уголовной ответственностью за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) по сфабрикованным основаниям.

Как указали в ФСБ, офицер обратился в органы безопасности РФ, после чего под их контролем проводились мероприятия по документированию действий «Олега», а также выявлению возможной агентуры и пособников Украины.

5 июля сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили готовящийся теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса в Самаре.

Ранее жителя Приморья задержали по обвинению в госизмене.

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