Израильские ВВС ударили по Ливану

Военно-воздушные силы Израиля в ночь на 10 июля нанесли удар по объектам шиитской организации «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в Telegram-канале.

Удары были нанесены по населенным пунктам Джанта и Бараахит на востоке и юге Ливана.

Кроме того, израильские ВВС нанесли удар по складу оружия «Хезболлы» в районе Кфаркелы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля, израильские военные в ответ стали бить по территории Ливана.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.