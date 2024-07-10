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Участок ключевой трассы снабжения ВСУ в ДНР попал под огневой контроль

ТАСС: часть трассы снабжения ВСУ в Константиновке попала под огневой контроль РФ

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Участок ключевой трассы снабжения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке попал под огневой контроль российских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Уточняется, что до ключевой трассы Мирноград — Константиновка, по которой идет снабжение украинской группировки, всего несколько километров.

«Один из участков этой трассы уже попал под огневой контроль», — рассказали в оперативных службах.

Константиновка — город в Краматорском районе. Населенный пункт находится в части ДНР, которая пока находится под контролем ВСУ.

До этого советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявлял, что российские бойцы, после того как они возьмут под контроль Торецк, смогут приблизиться к критичной для снабжения ВСУ трассе Покровск — Константиновка. Он отмечал, что освобождение территории на этом важном направлении позволит нарушить пути снабжения группировки противника по трассе. Кроме того, по его словам, откроется возможность дальнейшего оперативного продвижения российских военных.

Ранее ВС России отрезали пути отступления подразделений ВСУ под Волчанском.

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