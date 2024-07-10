Российские военные ударили по подконтрольному Киеву району Запорожской области

В подконтрольной Киеву части Запорожской области российские военные нанесли удар по району перегрузочного терминала, где хранится военная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в интервью РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, это произошло в селе Беленькое. Речь идет о перегрузочном терминале «Нибулон». Недалеко оттуда расположена колония №99, где производится ремонт военной техники.

«Впритык к терминалу находятся казарменные помещения внутренних войск. Известно о мощной детонации после прилета» — рассказал Лебедев.

8 июля Лебедев сообщал, что в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины под удар попало здание предприятия, где обшивали защитными сетками тяжелую военную технику.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.