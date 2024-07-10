Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В подполье сообщили о трех взрывах в украинском Ровно ночью 10 июля

Лебедев: три взрыва произошли ночью в украинском Ровно, где производятся БПЛА

close
100%
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Три взрыва произошли ночью в украинском городе Ровно, один из них — в стороне аэропорта «Ровно», где также производятся беспилотные летательные аппараты. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Взрывы были с западной стороны города, где в районе Обарова есть ранее уже атакованная военная часть», — сказал он.

По словам Лебедева, после второго прилета в 2:40 фиксировались перебои со светом.

«Третий прилет около 4:00 был слышен в стороне аэропорта «Ровно», в направлении части связи», — добавил координатор подполья.

По информации подпольщиков, на территории ровенского аэропорта находится центр обслуживания легкомоторных самолетов, где сейчас собирают дроны, а в ангарах и боксах на территории ВСУ хранят технику. Кроме того, там же располагается гостиничный комплекс «София», где часто размещаются иностранные наемники.

В ночь на 10 июля украинское издание «Зеркало недели» сообщало о взрывах в Ровно на фоне воздушной тревоги. По данным местных пабликов, после взрывов на территории области видно зарево. В некоторых районах начались перебои с подачей электричества.

Ранее в подполье рассказали об уничтожении взвода ВСУ в Харьковской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами