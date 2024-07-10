В подполье сообщили о трех взрывах в украинском Ровно ночью 10 июля

Три взрыва произошли ночью в украинском городе Ровно, один из них — в стороне аэропорта «Ровно», где также производятся беспилотные летательные аппараты. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Взрывы были с западной стороны города, где в районе Обарова есть ранее уже атакованная военная часть», — сказал он.

По словам Лебедева, после второго прилета в 2:40 фиксировались перебои со светом.

«Третий прилет около 4:00 был слышен в стороне аэропорта «Ровно», в направлении части связи», — добавил координатор подполья.

По информации подпольщиков, на территории ровенского аэропорта находится центр обслуживания легкомоторных самолетов, где сейчас собирают дроны, а в ангарах и боксах на территории ВСУ хранят технику. Кроме того, там же располагается гостиничный комплекс «София», где часто размещаются иностранные наемники.

В ночь на 10 июля украинское издание «Зеркало недели» сообщало о взрывах в Ровно на фоне воздушной тревоги. По данным местных пабликов, после взрывов на территории области видно зарево. В некоторых районах начались перебои с подачей электричества.

Ранее в подполье рассказали об уничтожении взвода ВСУ в Харьковской области.