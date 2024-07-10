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Российские военные уничтожили подвижный пункт управления ВСУ

Марочко: ВС РФ уничтожили подвижный пункт управления ВСУ в Харьковской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные уничтожили подвижный пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По его словам, пункт с развернутыми антеннами связи находился в Парнянском лесу под Купянском. Его удалось обнаружить в ходе аэроразведки, а в дальнейшем уничтожить при помощи барражирующих боеприпасов.

Помимо пункта управления, российские солдаты уничтожили две единицы вспомогательной бронетехники западного производства.

Также Марочко рассказал, что российские военные отрезали пути отступления подразделений украинской армии под Волчанском в Харьковской области.

До этого командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что российские войска теснят военных вооруженных сил Украины (ВСУ) в северных районах Волчанска, несмотря на то, что украинцы перебросили в город элитных солдат и подразделения наемников. Он отмечал, что Киев перебросил на север города элитные подразделения бригады «Лють», а также наемников в лице чеченских сепаратистов, итальянских граждан и других иностранцев.

Ранее сообщалось, что ВСУ почти в 1,5 раза увеличили количество атак в Харьковской области.

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