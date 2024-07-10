Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский: американские танки не изменили ситуацию на фронте для ВСУ

Зеленский признал, что танки Abrams не смогли изменить ситуацию для ВСУ

close
100%
Global Look Press

Танки Abrams, поставленные США Украине, оказались не в состоянии изменить ситуацию на поле боя для украинской армии. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе выступления в центре Рональда Рейгана в Вашингтоне, его слова передает РИА Новости.

«Не уверен, что это количество танков могло поменять ситуацию на поле боя», — сказал он.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого экс-подполковник армии США Эрл Расмуссен заявлял, что американские танки Abrams не смогут оказать значительного влияния на ситуацию на Украине, так как что российская армия уже привыкла к ним.

В апреле агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило о выводе танков Abrams из зоны боевых действий на Украине. Причиной послужила их уязвимость перед беспилотными летательными аппаратами.

Депутат Верховной рады Максим Бужанский подтвердил отказ от танков Abrams из-за уязвимости перед российскими дронами.

Ранее на Украине признали, что военная помощь США не остановит продвижение армии РФ.

Все новости на тему:
Саммит НАТО в Вашингтоне
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами