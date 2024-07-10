Зеленский: американские танки не изменили ситуацию на фронте для ВСУ

Танки Abrams, поставленные США Украине, оказались не в состоянии изменить ситуацию на поле боя для украинской армии. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе выступления в центре Рональда Рейгана в Вашингтоне, его слова передает РИА Новости.

«Не уверен, что это количество танков могло поменять ситуацию на поле боя», — сказал он.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого экс-подполковник армии США Эрл Расмуссен заявлял, что американские танки Abrams не смогут оказать значительного влияния на ситуацию на Украине, так как что российская армия уже привыкла к ним.

В апреле агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило о выводе танков Abrams из зоны боевых действий на Украине. Причиной послужила их уязвимость перед беспилотными летательными аппаратами.

Депутат Верховной рады Максим Бужанский подтвердил отказ от танков Abrams из-за уязвимости перед российскими дронами.

Ранее на Украине признали, что военная помощь США не остановит продвижение армии РФ.