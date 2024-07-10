Военный эксперт рассказал о продвижении российских сил вдоль Северного Донца

Российские военные отрезали пути отступления подразделений украинской армии под Волчанском в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что ВС России «вклинились в оборону противника юго-западнее населенного пункта».

«Это удалось благодаря продвижению наших передовых порядков вдоль реки Северский Донец. Украинская группировка была охвачена российскими штурмовиками на западе Волчанска и утратила пути отступления в этом направлении», — сказал Марочко со ссылкой на свои источники.

До этого командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что российские войска теснят военных вооруженных сил Украины (ВСУ) в северных районах Волчанска, несмотря на то, что украинцы перебросили в город элитных солдат и подразделения наемников. Он отмечал, что Киев перебросил на север города элитные подразделения бригады «И «Лють», а также наемников в лице чеченских сепаратистов, итальянских граждан и других иностранцев.

Ранее сообщалось, что ВСУ почти в 1,5 раза увеличили количество атак в Харьковской области.