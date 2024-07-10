В Белгородской и Воронежской областях за ночь сбили два беспилотника

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили два беспилотника над Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, над российскими регионами были уничтожены беспилотные летательные аппараты самолетного типа (БПЛА).

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что жителям региона выплатили компенсацию за потерянное из-за украинских атак имущество.

9 июля глава Ахтубинского района Астраханской области Владимир Михед сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали регион более 20 беспилотниками.

Утром 10 июля Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции расчетом зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» группировки войск «Север».

Ранее в Калаче-на-Дону потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА.