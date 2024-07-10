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В МО РФ рассказали о боевой работе ЗРК «Тор-М2»

Минобороны РФ сообщило об уничтожении БПЛА ВСУ в зоне СВО расчетом ЗРК «Тор-М2»

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Евгений Биятов/РИА Новости

Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотников ВСУ в зоне проведения специальной военной операции РФ на Украине расчетом ЗРК «Тор-М2» группировки войск «Север». Пресс-релиз ведомства передает РИА Новости.

«Зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2» — одна из самых современных машин на фронте. Радиолокационная станция не просто видит цели на расстоянии 30 километров, но и способна отличить разведывательный дрон от камикадзе или ракету HIMARS от Storm Shadow», — подчеркнули в министерстве.

До этого ЗРК «Тор-М2» сбил на границе Белгородской области украинские беспилотники.

Приближающиеся беспилотные летательные аппараты противника были обнаружены при помощи радиолокационной станции кругового обзора ЗРК. Затем были осуществлены пуски ракет, и дроны были успешно поражены. Уничтоженные беспилотники использовались для корректировки и наведения целей артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее боец ВС РФ заявил о почти 100-процентной эффективности ЗРК «Тор-М2».

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Операция на Украине
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