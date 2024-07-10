На Херсонском направлении украинская артиллерия столкнулась с дефицитом снарядов, несмотря на поддержку со стороны Запада. Об этом рассказал замкомандира взвода артиллеристов-десантников из группировки войск «Днепр» с позывным «Турист» РИА Новости.

«Я думаю, что так оно и есть. В том году, мне кажется, было больше прилетов, приходов», — отметил он, комментируя информацию о дефиците снарядов у украинских военных. «Больше сейчас работаем мы, нежели по нам», — добавил он.

По словам десантников, за последний месяц заметно увеличилось количество дронов противника. Разведчик также рассказал о предполагаемом использовании Вооруженными силами Украины запрещенных веществ в зоне боевых действий.

До этого военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Секач рассказывал, что его бригада все еще не получила обещанную западную военную технику. Украинская армия испытывает снарядный голод, что значительно затрудняет работу артиллерии.

В конце января агентство Bloomberg писало, что ВСУ испытывают снарядный голод из-за нехватки боеприпасов для артиллерии и ракет для противовоздушной обороны, поскольку США и Европейский союз притормозили с поставками.

Ранее Кадыров отреагировал на сообщения о черном рынке пленных солдат ВСУ.