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Нидерланды предоставят 18 F-16 для учебной базы в Румынии

МО Нидерландов предоставит 18 F-16 для учебной базы в Румынии до конца 2025 года

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Michael Debets/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс, прибывший в США на саммит НАТО, сообщил в соцсети Х, что страна предоставит 18 истребителей F-16 для учебного центра в Румынии до конца 2025 года.

Он рассказал, что министерство обсудило с компанией Lockheed Martin обучение украинских пилотов управлению F-16, и с этой же целью в Румынии будет создан европейский учебный центр F-16.

«До конца 2025 года Нидерланды предоставят для этой подготовки 18 истребителей F-16», — написал министр.

До этого сообщалось, что США и их союзники пообещали выделить $1 млрд на укрепление украинской противовоздушной обороны.

Кроме этого, президент США Джо Байден от лица союзников по НАТО пообещал в ближайшие месяцы предоставить Украине еще десятки тактических и пять стратегических систем ПВО и сотни ракет-перехватчиков к ним. Оборудование для пяти стратегических систем ПВО Украине передадут пять стран — США, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.

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