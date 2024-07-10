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Российских бойцов будут учить сбивать дроны с помощью стрелкового оружия

Минобороны: бойцов ВС РФ будут учить сбивать дроны с помощью стрелкового оружия

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Inna Varenytsia/REUTERS

Бойцов ВС РФ будут учить сбивать дроны на передовой с помощью гладкоствольных ружей. Об этом сообщило РИА Новости министерство обороны.

Соответствующие навыки скоростной стрельбы будут развивать у бойцов прикрытия подразделений. Отмечается, что уничтожать малые дроны силами ПВО экономически невыгодно.

«На подмосковном полигоне Алабино завершился первый практический курс подготовки инструкторов Московского военного округа по противодействию малоразмерной беспилотной авиации с применением упражнений стендовой стрельбы из гладкоствольных ружей», — рассказали в ведомстве.

По словам инструктора с позывным «Дед», основной сложностью при обучении является развитие навыков стрельбы с упреждением, то есть с учетом траектории полета цели.

Подчеркивается, что средства радиоэлектронной борьбы все еще остаются главными инструментами по противодействию дронам.

«Мы учим по системе: обнаружить, подавить и после этого уничтожить уже гладкоствольным оружием», — рассказал инструктор с позывным «Ворчун».

После прохождения обучения инструкторов направят в тыл зоны проведения СВО для обучения специалистов по воздушному прикрытию артиллерийских, штурмовых и разведывательных подразделений.

До этого бойцы РФ сбили из  стрелкового оружия атаковавший Белгородскую область дрон ВСУ.

Ранее в России создали новый патрон повышенной пробиваемости для стрелкового оружия.

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