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Хуситы заявили, что атаковали три судна Израиля и США

В Аравийском море и Аденском заливе хуситы атаковали три судна Израиля и США

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Mohammed Mohammed/Global Look Press

Шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы), правящее на севере Йемена, заявило о проведении трех атак на суда, связанные с Израилем и США, в Аравийском море и Аденском заливе за последние 24 часа. Эту информацию передали представители хуситов в сообщении для телеканала «Аль-Масира».

Один из инцидентов произошел в Аравийском море, где американское судно Maersk Sentosa было атаковано несколькими крылатыми и баллистическими ракетами, а также беспилотниками.

Еще одна атака была совершена на израильское судно MSC Patnaree в Аденском заливе при помощи беспилотников. Хуситы, контролирующие значительную часть йеменского побережья Красного моря, выразили поддержку Палестины и заявили о намерении атаковать корабли, связанные с Израилем, призывая другие страны отозвать свои экипажи с них и не приближаться к ним в море. Они подчеркнули, что не препятствуют свободе судоходства в регионе и не тронут суда других стран.

Вследствие инцидентов в Красном море некоторые компании решили временно приостановить перевозки через этот маршрут.

Ранее сообщалось, что хуситы хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.

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