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МО РФ сообщило об успехах расчета гаубиц Д-30 группировки войск «Запад»

МО: расчет гаубиц Д-30 группировки войск «Запад» поразил точку взлета БПЛА ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Расчет гаубиц Д-30 группировки войск «Запад» поразил точку взлета БПЛА ВСУ. Об этом сообщило РИА Новости министерство обороны РФ.

Гаубицы принадлежали артиллерийскому подразделению танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад».

«Боеприпасов, провизии, экипировки и воды в изобилии, чего нельзя сказать о противнике. Своевременную доставку всего необходимого в достаточных объемах обеспечивают подразделения материально-технического обеспечения группировки», — объяснили своевременное поражение цели в министерстве обороны.

До этого бойцы ВС РФ вывели из строя две пусковые установки украинских С-300ПС. Боевую задачу выполнили расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и оперативно-тактическая авиация. Им помогали ракетные войска и артиллерия. Кроме того, военнослужащие страны нанесли поражение солдатам и технике ВСУ в 134 районах боевых действий.

Ранее украинец сдался в плен россиянину и три дня лечил его раны.

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