В Госдепе заявили, что США в три раза нарастят производство боеприпасов

Военно-промышленный комплекс США планирует в ближайшие годы в три раза увеличить производство боеприпасов, в том числе для того, чтобы поставить их Украине, заявила заместитель государственного секретаря по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс. Об этом сообщает РИА Новости.

Дженкинс, выступая на мероприятии Торговой палаты США, приуроченному к саммиту НАТО в Вашингтоне, подчеркнула, что всего за пару лет производство боеприпасов в стране возрастет втрое. Эти снаряды увеличат американские военные запасы, усилят позиции Североатлантического альянса по сдерживанию и помогут Киеву одержать победу над Россией.

До этого сообщалось, что США и их союзники пообещали выделить $1 млрд на укрепление украинской противовоздушной обороны (ПВО). Киев получит от Запада системы ПВО Patriot, SAMP-T, NASAMS, HAWK, IRIS и Gepard.

Ранее Макрон назвал двух главных противников вступления Украины в НАТО.