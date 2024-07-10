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В украинском городе Ровно раздались взрывы

В городе Ровно на западе Украины раздались взрывы

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Varit Soponpis/Keystone Press Agency/Global Look Press

В расположенном на западе Украины городе Ровно прозвучали сигналы воздушной тревоги и раздались взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели».

По данным местных пабликов, после взрывов на территории области видно зарево. В некоторых районах начались перебои с подачей электричества.

Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, кроме Ровенской, воздушная тревога была объявлена в Киевской, Винницкой, Черкасской, Черновицкой, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Житомирской, Харьковской областях, а также на подконтрольных Украине частях Запорожской и Херсонской областей.

До этого глава Полтавской областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин заявил, что после ракетного удара и последующего взрыва в регионе оказался поврежден промышленный объект.

9 июля глава ОВА Днепропетровской области Сергей Лысак заявил о повреждении инфраструктуры в результате взрывов.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили состав с техникой ВСУ в Лозовой.

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