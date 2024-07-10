Вильнюс выделит деньги на реализацию мер контрмобильности на границе с РФ и Белоруссией

Власти Литвы намерены выделить более €17 млн евро на реализацию мер контрмобильности в районах, которые граничат с Россией и Белоруссией. Об этом, ссылаясь на зарегистрированное литовским министерством обороны постановление правительства страны, сообщает РИА Новости.

В Вильнюсе подсчитали, что на реализацию определенных в проекте постановления мер военной контрмобильности потребуется около €17,56 млн. Эту сумму планируют выделить на три года. В этом году примерно €3 млн будет потрачено из средств государственного Фонда обороны.

По словам литовского министра обороны Лауринаса Касчюнаса, на сами средства контрмобильности планируется потратить €600 млн.

В июне Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали построить линию обороны вдоль границы Европейского союза с Россией и Белоруссией с целью защиты альянса от военных угроз и «других вредных действий» со стороны Москвы.

Ранее Литва обвинила российский самолет в нарушении ее воздушного пространства.