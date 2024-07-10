На Западе назвали системы ПВО, которые в ближайшее время поставят на Украину

Запад назвал стратегические и тактические системы противовоздушной обороны (ПВО), которые в ближайшие месяцы передаст Украине. Об этом, ссылаясь на совместное заявление США и их союзников, сообщает РИА Новости.

Киев получит дополнительные стратегические системы ПВО, в частности, батареи зенитных ракет Patriot из США, ФРГ и Румынии, компоненты Patriot из Нидерландов и других государств для обеспечения работы батарей, а также систему SAMP-T из Италии.

Кроме того, на Украину поставят тактические системы ПВО NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.

До этого сообщалось, что президент США Джо Байден пообещал поставить Украине еще десятки тактических и пять стратегических систем противовоздушной обороны.

Ранее в Германии заявили, что ПВО в Киеве «подходит к концу».