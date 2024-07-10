Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Западе назвали системы ПВО, которые в ближайшее время поставят на Украину

Киев получит от Запада системы ПВО Patriot, SAMP-T, NASAMS, HAWK, IRIS и Gepard

close
100%
Lockheed Martin

Запад назвал стратегические и тактические системы противовоздушной обороны (ПВО), которые в ближайшие месяцы передаст Украине. Об этом, ссылаясь на совместное заявление США и их союзников, сообщает РИА Новости.

Киев получит дополнительные стратегические системы ПВО, в частности, батареи зенитных ракет Patriot из США, ФРГ и Румынии, компоненты Patriot из Нидерландов и других государств для обеспечения работы батарей, а также систему SAMP-T из Италии.

Кроме того, на Украину поставят тактические системы ПВО NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.

До этого сообщалось, что президент США Джо Байден пообещал поставить Украине еще десятки тактических и пять стратегических систем противовоздушной обороны.

Ранее в Германии заявили, что ПВО в Киеве «подходит к концу».

Все новости на тему:
Саммит НАТО в Вашингтоне
Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами