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На базах США в Европе опасаются связанного с Россией саботажа

CNN: на базах США в Европе усилили безопасность из опасений саботажа

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Nicole Neri/Reuters

На военных базах США в Европе усилили меры безопасности из-за слухов о готовящемся саботаже со стороны лиц, связанных с Россией. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники.

В публикации говорится, что часть баз перевели в состояние повышенной готовности из-за угрозы террористической атаки. По данным телеканала, американская разведка получила данные о том, что нанятые Россией лица собирались организовать серию атак по саботажу.

Отмечается, что командование США в Европе отказалось назвать журналистам конкретные причины усиления мер безопасности. Было лишь сказано, что принятые меры не связаны с какой-то одной угрозой, а скорее с совокупностью факторов, которые потенциально влияют на безопасность американских сил.

В начале июля сообщалось, что Пентагон решил принять дополнительные меры для защиты американских военных, которые находятся в Европе. От солдат требуют незамедлительно сообщать о подозрительной активности в странах региона и прислушиваться к рекомендациям Государственного департамента США.

Ранее сообщалось, что США сократят численность своей армии.

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