В США заявили, что у Украины нет шансов победить Россию на поле боя

Украина в обозримом будущем не в состоянии нанести России поражение на поле боя. Об этом в статье для американского журнала National Interest (NI) написал подполковник армии США в отставке, военный аналитик Дэниел Дэвис.

Эксперт выразил уверенность, что не существует вероятности того, что Киев мог бы нанести Москве безоговорочное военное поражение, какими ресурсами он бы ни располагал. Дэвис подчеркнул, что Россия слишком велика, слишком хорошо обеспечена ресурсами и слишком хорошо укомплектована, чтобы Украина могла одержать победу.

Аналитик назвал Российскую федерацию «колоссом», у которого много сильных сторон. Среди них — огромные запасы природных ресурсов, мощная и расширяющаяся военно-промышленная база, жизненно важные союзники.

Поэтому, отметил Дэвис, украинские власти должны немедленно обратиться к России с намерением прекратить конфликт с помощью переговоров и предложить заморозить его на нынешних боевых позициях, а затем согласиться решить вопрос суверенитета четырех регионов, которые вошли в состав России.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что государства Североатлантического альянса в ближайшие дни объявят о новых мерах поддержки для Украины.

Ранее сообщалось, что в США считают невозможным для Украины вернуться к прежним границам.