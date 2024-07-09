Эксперты по химоружию приехали на Украину

Эксперты Оорганизации по запрещению химического оружия (ОЗХО прибыли на Украину для оказания технической помощи после того, как в силу соглашения о привилегиях и иммунитетах для Киева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз организации.

«Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) совершили со 2 по 3 июля 2024 года визит на Украину для оказания технической помощи по запросу страны», — заявили в ОЗХО.

На Украину были доставлены 70 детекторов отравляющих веществ LCD 3.3, а также эксперты ОЗХО провели обучение использованию детекторов для 20 сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы Запада обвинить РФ в применении химического оружия на Украине вызваны ухудшающимся положением Киева на фронте.

8 июля генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что США, Германия и Украина, а также технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) готовятся выдвинуть очередные обвинения против России в применении химического оружия на Украине.

Ранее в Минобороны РФ заявили о применении Украиной химоружия в Одессе в 2014 году.