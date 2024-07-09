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На Украине исключили возможность большого обмена пленными с РФ

Украинский омбудсмен Лубинец: большого обмена пленными с РФ пока не планируется

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Москва и Киев пока не планируют большого обмена пленными. Об этом заявил уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, сообщается в Telegram-канале местного издания «Страна.ua».

По словам омбудсмена, в настоящее время обмен большим количеством военнопленных невозможен. На это влияет разница в числе пленных российских и украинских бойцов.

«На территории РФ находится гораздо больше украинских пленных, чем россиян — на территории Украины», — говорится в материале.

25 июня Москва и Киев произвели обмен военнопленными. В министерстве обороны РФ рассказали, что с территории Украины в родную страну были возвращены 90 солдат. В ответ российские власти также отпустили 90 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Посредником при проведении переговоров выступили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), уточнили в ведомстве.

Впоследствии солдат Вооруженных сил РФ, вернувшихся из плена, доставили в столицу. Здесь они получили медицинскую помощь и при необходимости были направлены на реабилитацию.

Ранее немецкий медик, служивший в ВСУ, обвинил украинских бойцов в расправах над пленными российскими военными.

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